Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов. Этот подход отличается от традиционных препаратов, которые воздействуют на отдельные нейромедиаторы.

Одним из ключевых компонентов нового лекарства является природное вещество — виндебуранол.

Испытания на мышах показали отсутствие побочных эффектов и значительное снижение симптомов депрессии. Результаты исследования опубликованы в научном издании ACS Chemical Neuroscience под руководством Вадима Макарова, заведующего лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН, сообщает Правда.Ру.