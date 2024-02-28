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Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:30

Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов. Этот подход отличается от традиционных препаратов, которые воздействуют на отдельные нейромедиаторы.

Одним из ключевых компонентов нового лекарства является природное вещество — виндебуранол.

Испытания на мышах показали отсутствие побочных эффектов и значительное снижение симптомов депрессии. Результаты исследования опубликованы в научном издании ACS Chemical Neuroscience под руководством Вадима Макарова, заведующего лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН, сообщает Правда.Ру.

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