Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов. Этот подход отличается от традиционных препаратов, которые воздействуют на отдельные нейромедиаторы.
Одним из ключевых компонентов нового лекарства является природное вещество — виндебуранол.
Испытания на мышах показали отсутствие побочных эффектов и значительное снижение симптомов депрессии. Результаты исследования опубликованы в научном издании ACS Chemical Neuroscience под руководством Вадима Макарова, заведующего лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН, сообщает Правда.Ру.
Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию
Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.
Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда
Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил произвести нейтрализацию Калининграда, если Россия вступит в прямой конфликт с силами НАТО.
Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.
Академик Гинцбург: мРНК-вакцины от коронавируса воспринимаются организмом человека как инородные
Академик Александр Гинцбург дал комментарий по результатам исследования мРНК-вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, проведенного центром Global Vaccine Data Network. Исследование показало повышенный риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, получавших данные вакцины.