Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией

Ученые выяснили, что добавление жирных кислот омега-3 к медикаментозному лечению депрессии не только улучшает эффективность терапии, но также способствует повышению когнитивных функций у пациентов.
Омега-3, включающие альфа-линоленовую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, принимают участие в образовании энергии, восстановлении мембран клеток, подавлении воспалительных реакций и укреплении иммунной системы.
Участники исследования, включающие 70 подростков с депрессией, были разделены на две группы, одна из которых принимала только антидепрессанты, а вторая — антидепрессанты и омега-3. Результаты показали, что вторая группа достигла значительного улучшения, с большей частотой ремиссии и улучшением когнитивных функций, сообщает Газета.Ру.
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