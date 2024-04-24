21-летнего участника СВО из Сербии Александра Йокича, который три года служил в ДНР, могут выслать на родину, где ему грозит срок за мошенничество. Новость об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Депутат обеспокоен судьбой добровольца и уже обратился по этому вопросу в МВД.
"Обращусь в поддержку добровольца в ГУВМ МВД. А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО". - написал Хинштейн в своем ТГ.
Известно, что Александр Йокич служил в составе оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Так как контракт добровольце подписывал не с Минобороны, а с Донецкой республикой, на этом основании Александру Йокичу несколько раз отказывали в российском гражданстве.
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