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Депортация из России грозит участнику СВО из Сербии Александру Йокичу
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:00

Депортация из России грозит участнику СВО из Сербии Александру Йокичу

21-летнего участника СВО из Сербии Александра Йокича, который три года служил в ДНР, могут выслать на родину, где ему грозит срок за мошенничество. Новость об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Депутат обеспокоен судьбой добровольца и уже обратился по этому вопросу в МВД.

"Обращусь в поддержку добровольца в ГУВМ МВД. А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО". - написал Хинштейн в своем ТГ.

Известно, что Александр Йокич служил в составе оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Так как контракт добровольце подписывал не с Минобороны, а с Донецкой республикой, на этом основании Александру Йокичу несколько раз отказывали в российском гражданстве.

Фото: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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