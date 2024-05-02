Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил о том, что Запад в принятии решения о заморозке российских активов, по сути, совершил преступление.

- Наши резервы у нас украли, и это крупнейшая кража за всю историю человечества, - сообщил Можин. - Мы не первые, у кого украли, были Иран, Венесуэла, Афганистан. Но, конечно, кражи в 300 миллиардов долларов не было никогда.

Как считает чиновник, такая масштабная кража происходит впервые и весь мир тщательно следит за процессом, а власти стран понимают, что с ними могут поступить аналогично. Также он уточнил, что Запад планирует выпустить облигации на 30 лет, обеспечением которых станут российские деньги.

- Таким образом, предлагается 30 лет не возвращать активы России и присваивать доходы от них, - подчеркнул Можин.

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