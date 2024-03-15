Кандидат экономических наук Александр Абрамов рассказал, как можно защитить накопления от роста инфляции. По его словам, существует несколько способов, один из них - краткосрочные вклады. Они не помогут увеличить сбережения, но при этом снизят влияние инфляции.
- При такой стратегии самое простое - это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца, - объяснил эксперт. - Ставки будут максимальные для таких депозитов.
Остальные варианты - это инвестиции в биржевые денежные рынки или покупка акций. Однако Абрамов подчеркнул, что акции по сравнению с первыми двумя вариантами проигрывают по доходности.
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