Кандидат экономических наук Александр Абрамов рассказал, как можно защитить накопления от роста инфляции. По его словам, существует несколько способов, один из них - краткосрочные вклады. Они не помогут увеличить сбережения, но при этом снизят влияние инфляции.

- При такой стратегии самое простое - это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца, - объяснил эксперт. - Ставки будут максимальные для таких депозитов.

Остальные варианты - это инвестиции в биржевые денежные рынки или покупка акций. Однако Абрамов подчеркнул, что акции по сравнению с первыми двумя вариантами проигрывают по доходности.