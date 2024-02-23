Эксперты финансового маркетплейса Банки.ру выяснили размер среднего потребительского кредита в стране. Наиболее частая сумма, за которой обращаются граждане, составляет от 200 до 500 тысяч рублей, общее же усредненное количество денег равняется 700 тысячам рублей.

Потребительские кредиты в 2023 году стали популярнее вдвое, говорят эксперты. И это несмотря на увеличение ставок и более жесткие условия, чем обычно.

Сообщается, что наиболее интересными для россиян оказались суммы до 50 тысяч рублей, за которые не пришлось бы отчитываться перед банком. При этом заем люди в среднем планируют вернуть в срок до четырех лет.