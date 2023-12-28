Ведомство «ПСБ Благосостояние» провело опрос, в результате которого выяснились желания россиян о доходе. Большинство (67%) граждан назвали оптимальной сумму не менее 100 тысяч рублей.
Опрос касался будущего 2024 года. Большинство остановились на цифре, превышающей 100 тысяч, у 37% запросы оказались повыше - 200-300 тысяч, 18% хотели бы получать еще больше. Скромнее запросы оказались у 33% опрошенных - им достаточно суммы до 100 тысяч рублей.
Среди планов на 2024 год у людей - увеличить доход, сменить работу или открыть собственный бизнес, создать финансовую «подушку безопасности», либо начать инвестировать. Также россияне работают над оптимизацией трат, чтобы минимизировать риск спонтанных покупок.
Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия
В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.
Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах
По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет россиян.
Не яйцом единым: найден еще один продукт, цена на который взлетела в разы
«Золотым» стало еще и оливковое масло: в Санкт-Петербурге оно подорожало на 50% и это не предел.
Вкусно и полезно: Опыт «Магнита» с продажей фермерской продукции оказался положительным
Экологически чистые продукты будут появляться в сети «Магнита» все чаще.