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Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:29

Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне

Ведомство «ПСБ Благосостояние» провело опрос, в результате которого выяснились желания россиян о доходе. Большинство (67%) граждан назвали оптимальной сумму не менее 100 тысяч рублей.

Опрос касался будущего 2024 года. Большинство остановились на цифре, превышающей 100 тысяч, у 37% запросы оказались повыше - 200-300 тысяч, 18% хотели бы получать еще больше. Скромнее запросы оказались у 33% опрошенных - им достаточно суммы до 100 тысяч рублей.

Среди планов на 2024 год у людей - увеличить доход, сменить работу или открыть собственный бизнес, создать финансовую «подушку безопасности», либо начать инвестировать. Также россияне работают над оптимизацией трат, чтобы минимизировать риск спонтанных покупок.

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