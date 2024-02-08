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Сегодня отмечается День российской науки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:22

Сегодня отмечается День российской науки

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня, 8-го февраля, работники науки. Праздник этот был учреждён 7 июня 1999 года указом президента России Б. Н. Ельцина. Кроме того, Российская академия наук в 2024 году празднует своё 300-летие.

"Надо сделать все чтобы отдача от фундаментальной и прикладной науке была кратно выше для нашего развития ", — сказал президент России. В День российской науки Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Основной вопрос повестки дня — реализация важнейших инновационных проектов государственного значения, сообщает сайт Kremlin.ru

Этот день был выбран не случайно, 8 февраля 1724 года по велению Петра I был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств, сообщает Общество "Знание".

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