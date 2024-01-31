"Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов", - ответил Путин сегодня на встрече с доверенными лицами, где принимал участие как кандидат в президенты РФ. Также на этой встрече Владимир Путин назвал зону СВО самым острым участком борьбы за Россию.
Подразделения российских войск отодвигают силы и средства ВСУ от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Последним примером опасности такой близости от границ подконтрольной Киеву Украины стал недавний массированный обстрел Белгорода, где в результате только одной атаки погибли десятки мирных жителей.
Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
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Кардиолог Крулев подчеркнул, что тахикардия может являться признаком серьезных проблем в организме
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