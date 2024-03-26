Исследование нейробиологов выявило эффективный метод замедления процесса деменции

Ученые установили, что клетчатка, присутствующая в таких продуктах, как растительная пища, не только улучшает работу желудочно-кишечного тракта, но также положительно влияет на когнитивные функции. Эксперимент, проведенный на 36 парах близнецов, показал, что употребление клетчатки помогает не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и избавиться от лишнего веса, но также улучшить функционирование мышц и мозга.
Предполагается, что пищевые волокна способствуют восстановлению кишечника и помогают ему справиться с последствиями приема лекарств, а также могут положительно влиять на работу мозга. Проверка гипотезы проводилась путем наблюдения за близнецами, употребляющими различные типы рациона в течение 12 недель. По результатам тестов, проведенных в конце исследования, стало очевидно, что у группы, употреблявшей пребиотики, наблюдалось улучшение памяти и других умственных способностей, сообщает Handynews.
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