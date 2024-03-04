Ранние признаки деменции у пожилых включают потерю интереса к хобби, апатию, изменения личности без видимых причин, навязчивые состояния, силлогоманию и синдром Плюшкина.
Дополнительные симптомы включают трудности с памятью, восприятием, принятием решений и нарушение способности выражаться словами. Галиулина подчеркивает важность обращения к врачу при появлении этих признаков, сообщает Газета.Ру.
Последнее обновление Windows 11 от Microsoft представляет собой значительное улучшение в области ИИ
Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.
Тино Хрупалла призвал действующего канцлера ФРГ уволить военных, которые своими действиями угрожали ЕС и самой Германии
3 марта лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Канцлер Олафу Шольцу должен поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.
Стало известно, что обращения по ремонту китайских машин участились
Растущие очереди на ремонт китайских автомобилей в Санкт-Петербурге указывают на значительные изменения в рыночной динамике. Средний чек на ремонт машин китайских марок за последний год вырос на 10-25 процентов.
Стало известно, как голодовки влияют на организм
Исследование, проведенное международным коллективом биологов при участии 12 здоровых добровольцев, показало, что позитивные изменения в работе организма, вызванные голодовкой, начинают проявляться на третий день отказа от пищи.