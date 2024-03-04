Врач Галиулина выделяет ранние признаки деменции у пожилых

Ранние признаки деменции у пожилых включают потерю интереса к хобби, апатию, изменения личности без видимых причин, навязчивые состояния, силлогоманию и синдром Плюшкина.

Дополнительные симптомы включают трудности с памятью, восприятием, принятием решений и нарушение способности выражаться словами. Галиулина подчеркивает важность обращения к врачу при появлении этих признаков, сообщает Газета.Ру.