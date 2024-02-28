Ученые из Китая выявили биомаркеры, способные предсказать появление деменции за 10 лет до проявления симптомов

В настоящее время не существует эффективных лекарств от деменции, но ранняя диагностика может замедлить ее развитие и улучшить прогноз. Анализ данных о белках в плазме крови более 52 тысяч участников из Биобанка Великобритании позволил выявить наиболее надежные биомаркеры: GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2.
Это открытие подчеркивает важность проведения скрининга по этим белкам для ранней диагностики деменции.
Помимо биомаркеров, врачи должны обращать внимание на внешние признаки деменции, такие как сбои в памяти, утомляемость и туман в голове, сообщает Planet Today.
В США могли следить за Путиным через смартфоны помощников
Таргетированная реклама в смартфонах помогала спецслужбам США следить за президентом России.
Стало известно какие технологии получат iPhone 17 и Plus
Компания Apple планирует оснастить iPhone 17 и iPhone 17 Plus OLED-дисплеями с высокой частотой обновления и функцией Always-On Display (AOD).
Кардиолог Видяскин предоставил советы о том, как избежать тромбов во время длительных перелетов
По мнению кардиолога Игоря Видяскина, регулярная разминка во время полета является ключевой мерой для поддержания здоровья. Рекомендации включают прогулки по салону каждый час, выполнение упражнений для ног и использование компрессионных чулков.
Продажи летних туров в России значительно выросли на 20-50%
Бронирования на период апрель-октябрь уже превысили показатели прошлого года в 2,1 раза, с некоторыми агрегаторами отмечающими четырехкратный рост спроса.