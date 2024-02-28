Ученые из Китая выявили биомаркеры, способные предсказать появление деменции за 10 лет до проявления симптомов

В настоящее время не существует эффективных лекарств от деменции, но ранняя диагностика может замедлить ее развитие и улучшить прогноз. Анализ данных о белках в плазме крови более 52 тысяч участников из Биобанка Великобритании позволил выявить наиболее надежные биомаркеры: GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2.

Это открытие подчеркивает важность проведения скрининга по этим белкам для ранней диагностики деменции.

Помимо биомаркеров, врачи должны обращать внимание на внешние признаки деменции, такие как сбои в памяти, утомляемость и туман в голове, сообщает Planet Today.