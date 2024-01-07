Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Среди выявленных факторов — низкое образование, социальная изоляция, дефицит витамина D и другие. Из 15 факторов только наличие 2 аллелей ε4 в гене аполипопротеина нельзя изменить.
Ученые подчеркивают, что модификация других факторов может снизить риск ранней деменции. Например, умеренное употребление алкоголя, активное общение и физическая активность.
Результаты исследования открывают новые перспективы для снижения риска деменции, сообщает Аргументы И Факты.
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