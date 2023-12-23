В Америке у оленей обнаружена неизлечимая болезнь

Статья в The Guardian сообщает о тревожной ситуации среди американских оленей, которые подвергаются воздействию неизлечимой болезни, известной как "болезнь хронического истощения" (CWD). Эксперты обнаружили случай смерти чернохвостого оленя на окраине Йеллоустонского национального парка осенью текущего года, выявив CWD как причину гибели.

Эта болезнь, распространенная среди семейства оленей, вызывает дегенеративные изменения в головном мозге и нервной системе, приводя к характерным симптомам, таким как худение, нарушение двигательных функций и изменения в поведении. Отмечается, что CWD не имеет вакцины или лечения, и смерть наступает в 100% случаев. Существует также растущая тревога относительно возможности передачи болезни человеку. Подчеркивается, что эта болезнь, приводящая к зомби-подобным состояниям у оленей, вызывается особым классом инфекционных патогенов, и ее распространение неотслеживаемо распространяется по территории Северной Америки, сообщает МедЗдрав.Инфо.