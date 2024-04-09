Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы, причина смерти пока не ясна

Руководство канала "Россия Культура" не решило, кем будет заменён постоянный соведущий телепередачи "Романтика Романса" Евгений Кунгуров.

Оперный певец и телеведущий погиб по пока неизвестной причине. Его тело нашли 8 апреля 2024 года в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что следов насильственной смерти не обнаружено, по одной из версии артист покончил с собой.

На момент смерти певцу было 40 лет. Он имеет ряд государственных званий и наград, среди которых Заслуженный артист РФ, Ингушетии и Чеченской Республики.