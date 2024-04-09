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Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы, причина смерти пока не ясна
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:14

Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы, причина смерти пока не ясна

Руководство канала "Россия Культура" не решило, кем будет заменён постоянный соведущий телепередачи "Романтика Романса" Евгений Кунгуров.

Оперный певец и телеведущий погиб по пока неизвестной причине. Его тело нашли 8 апреля 2024 года в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что следов насильственной смерти не обнаружено, по одной из версии артист покончил с собой.

На момент смерти певцу было 40 лет. Он имеет ряд государственных званий и наград, среди которых Заслуженный артист РФ, Ингушетии и Чеченской Республики.

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