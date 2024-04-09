Евгения Кунгурова нашли мертвым в центре Москвы, причина смерти пока не ясна

Руководство канала "Россия Культура" не решило, кем будет заменён постоянный соведущий телепередачи "Романтика Романса" Евгений Кунгуров.
Оперный певец и телеведущий погиб по пока неизвестной причине. Его тело нашли 8 апреля 2024 года в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что следов насильственной смерти не обнаружено, по одной из версии артист покончил с собой.
На момент смерти певцу было 40 лет. Он имеет ряд государственных званий и наград, среди которых Заслуженный артист РФ, Ингушетии и Чеченской Республики.
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С начала СВО страны ЕС потратили €10 млрд на компенсацию ущерба от украинского импорта
Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта - Еврокомиссия.
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Суд отказался удовлетворить иск в 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки"
Лефортовский суд Москвы отказался взыскать 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки". Иск жителя Тюмени Юрия Рябцева остался без положительного ответа. Рябцев подал иск в 1 миллиард рублей, чтобы привлечь таким образом к ответственности организаторов "голой вечеринки", но отметил, что готов отказаться от него, если участникам СВО разрешат приходить в "Мутабор" ( клуб, где проходила вечеринка) на льготной основе.