Кардиолог Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья, вплоть до внезапной смерти. Причиной этого является высокий уровень стресса, который может привести к сердечно-сосудистой катастрофе.
Стресс не всегда заметен как самому человеку, так и окружающим, поскольку он может привести к привыканию. На канале в YouTube, Кореневич подчеркнула, что стресс накапливается постепенно, и даже если человек привыкает к нему, в какой-то момент организм может не выдержать, что приводит к серьезным последствиям, включая внезапную смерть, сообщает Российская Газета.
Кореневич также предупредила, что при стрессе спорт и лекарства не всегда являются универсальным решением, и подчеркнула важность определения уровня стресса в организме и его контроля. Кроме того, она подчеркнула, что правильное питание, в том числе ограничение сахара и вредных жиров, не всегда гарантирует защиту от негативных последствий стресса, который может вызвать серьезные проблемы с сердцем и сосудами.
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