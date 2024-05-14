Финразведка России зафиксировала значительный рост числа нарушений в сфере государственного оборонного заказа в 2023 году. Количество сообщений о возможных нарушениях увеличилось в четыре раза по сравнению с 2022 годом, а сумма сомнительных контрактов возросла с 890 млн рублей до 6 млрд рублей.
В результате проверок были расторгнуты контракты на сумму 6 млрд рублей, возбуждено 180 уголовных дел, и направлено в суд более 170 дел, по которым уже вынесено 120 обвинительных приговоров. Эти данные основаны на анализе информации, касающейся более 50 тысяч компаний и 30 тысяч физических лиц, причем более 30% запросов касались хищений бюджетных средств, сообщает Газета.Ру.
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