Финразведка России зафиксировала значительный рост числа нарушений в сфере государственного оборонного заказа в 2023 году. Количество сообщений о возможных нарушениях увеличилось в четыре раза по сравнению с 2022 годом, а сумма сомнительных контрактов возросла с 890 млн рублей до 6 млрд рублей.

В результате проверок были расторгнуты контракты на сумму 6 млрд рублей, возбуждено 180 уголовных дел, и направлено в суд более 170 дел, по которым уже вынесено 120 обвинительных приговоров. Эти данные основаны на анализе информации, касающейся более 50 тысяч компаний и 30 тысяч физических лиц, причем более 30% запросов касались хищений бюджетных средств, сообщает Газета.Ру.

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