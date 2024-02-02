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Ученые в Шанхае успешно провели испытания нового способа лечения врожденной глухоты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:23

Ученые в Шанхае успешно провели испытания нового способа лечения врожденной глухоты

Исследователи из больницы Фуданьского университета в Шанхае успешно провели клинические испытания нового метода лечения врожденной глухоты, основанного на генной терапии.

Разработанный генный препарат RRG-003, введенный в организм шести детей с аутосомно-рецессивной глухотой девятого типа, привел к значительному восстановлению слуха и речевых функций у пятерых участников эксперимента.

Дети смогли распознавать речь и вести беседу уже через шесть месяцев после начала лечения. Ген DFNB9, вызывающий глухоту у детей в результате мутации в гене OTOF, был выбран как идеальный кандидат для генной терапии, поскольку его мутация не наносит физического ущерба клеткам. Эти успешные результаты открывают перспективы широкого применения нового метода лечения в будущем. Исследование опубликовано в журнале Science Advances и представлено агентством Синьхуа, сообщает Юность Сибири.

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