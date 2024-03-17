Беспрецедентным назвала председатель ЦИК Элла Панфилова уровень кибер-атак на систему ДЭГ: "Бьют так, как мало не покажется, но мы это выдержим". DDoS-атаки на систему дистанционного голосования были организованы и проводились с Запада, сообщает ТАСС.
Только 29 регионов получили право проводить дистанционного голосование. Именно столько могли обеспечить защиту специалисты Роскомнадзора.
"В этом году мы разрешили проводить ДЭГ только 29 регионам,мы были уверены, что только такому числу мы сможем обеспечить защиту, хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентен" — заявила она.
Выборы президента с ДЭГ — дистанционного голосованием проводятся в России впервые при содействии системы Госуслуги, где желающие могли подать заявку на голосование в онлайне.
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