Увеличение температуры на планете может привести к росту числа аварий на объектах инфраструктуры, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Такое мнение высказал Андрей Киселёв, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.

Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению. Это может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с инфраструктурой для России. Об этом предупреждает климатолог Киселёв.

По его словам, таяние ледников и повышение уровня мирового океана также могут стать причиной затопления многих низменных территорий.