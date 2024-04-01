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Потепление угрожает инфраструктуре авариями
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:12

Потепление угрожает инфраструктуре авариями

Увеличение температуры на планете может привести к росту числа аварий на объектах инфраструктуры, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Такое мнение высказал Андрей Киселёв, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.

Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению. Это может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с инфраструктурой для России. Об этом предупреждает климатолог Киселёв.

По его словам, таяние ледников и повышение уровня мирового океана также могут стать причиной затопления многих низменных территорий.

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