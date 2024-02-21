Российский бизнес французской компании Danone будет продан компании "Вамин" из Татарстана, которая занимается молочным производством. Активы Danone будут проданы за 17,7 млрд руб. Из этой суммы 7,7 млрд руб. — это долги компании, пишет Financial Times.

Российская "дочка" Danone передананая во временное управление Росимуществу. В апреле 2023 года президент России подписал указ, по которому иностранные доли компаний "Балтика" и Danone ппереходят во временное управление России.

Информация о сделке стала известная финансовому иностранному изданию после письма Айрата Мухамадеева, владеющего компанией "Вамин", главе Россельхоза Дмитрию Патрушеву с предложением купить российский бизнес Danone.