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Danone продаст российский бизнес почти за 18 млрд руб.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:09

Danone продаст российский бизнес почти за 18 млрд руб.

Российский бизнес французской компании Danone будет продан компании "Вамин" из Татарстана, которая занимается молочным производством. Активы Danone будут проданы за 17,7 млрд руб. Из этой суммы 7,7 млрд руб. — это долги компании, пишет Financial Times.

Российская "дочка" Danone передананая во временное управление Росимуществу. В апреле 2023 года президент России подписал указ, по которому иностранные доли компаний "Балтика" и Danone ппереходят во временное управление России.

Информация о сделке стала известная финансовому иностранному изданию после письма Айрата Мухамадеева, владеющего компанией "Вамин", главе Россельхоза Дмитрию Патрушеву с предложением купить российский бизнес Danone.

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