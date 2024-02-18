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Нам не надо: Дания призывает страны ЕС отдать Украине оружие, которое считает ненужным
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:15

Нам не надо: Дания призывает страны ЕС отдать Украине оружие, которое считает ненужным

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к европейским странам с призывом пожертвовать оружие Киеву. По ее мнению, в каждом государстве есть ненужная техника, которой можно поделиться. С заявлением политик выступила на конференции по безопасности в Мюнхене.

- У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны, - подчеркнула премьер. - Их необходимо доставить на Украину.

Также она отметила, что в ближайшее время Киеву надо оказывать максимальную поддержку, а в дальнейшем беспрекословно принять Украину в Евросоюз и НАТО.

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