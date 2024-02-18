Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к европейским странам с призывом пожертвовать оружие Киеву. По ее мнению, в каждом государстве есть ненужная техника, которой можно поделиться. С заявлением политик выступила на конференции по безопасности в Мюнхене.
- У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны, - подчеркнула премьер. - Их необходимо доставить на Украину.
Также она отметила, что в ближайшее время Киеву надо оказывать максимальную поддержку, а в дальнейшем беспрекословно принять Украину в Евросоюз и НАТО.
Байден заговаривается: лидер Америки перепутал НАТО и Украину во время выступления
Ошибка случилась во время просьбы к конгрессу о принятии законопроекта.
Писториус: ФРГ собирается потратить на оборону больше двух процентов ВВП
При этом власти признают, что такой суммы может быть недостаточно.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.