Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к европейским странам с призывом пожертвовать оружие Киеву. По ее мнению, в каждом государстве есть ненужная техника, которой можно поделиться. С заявлением политик выступила на конференции по безопасности в Мюнхене.

- У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны, - подчеркнула премьер. - Их необходимо доставить на Украину.

Также она отметила, что в ближайшее время Киеву надо оказывать максимальную поддержку, а в дальнейшем беспрекословно принять Украину в Евросоюз и НАТО.