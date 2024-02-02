Новое исследование подтверждает, что танцы представляют собой простой и эффективный способ похудеть

Проведенный анализ 654 исследований показал, что регулярные занятия танцами могут помочь людям с избыточным весом и ожирением. В отличие от сложных режимов питания и интенсивных тренировок, танцы предоставляют доступный вариант поддержания физической активности.
Отмечается, что комбинация занятий танцами не только способствует похудению, но также улучшает мышечный тонус и координацию. Дополнительные исследования подтверждают положительное воздействие танцев на общее физическое и эмоциональное состояние человека. Этот метод может быть особенно привлекательным для тех, кто испытывает трудности с поддержанием здорового образа жизни, предпочитая более приятные и доступные формы физической активности, сообщает SM.News.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.