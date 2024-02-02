Новое исследование подтверждает, что танцы представляют собой простой и эффективный способ похудеть

Проведенный анализ 654 исследований показал, что регулярные занятия танцами могут помочь людям с избыточным весом и ожирением. В отличие от сложных режимов питания и интенсивных тренировок, танцы предоставляют доступный вариант поддержания физической активности.

Отмечается, что комбинация занятий танцами не только способствует похудению, но также улучшает мышечный тонус и координацию. Дополнительные исследования подтверждают положительное воздействие танцев на общее физическое и эмоциональное состояние человека. Этот метод может быть особенно привлекательным для тех, кто испытывает трудности с поддержанием здорового образа жизни, предпочитая более приятные и доступные формы физической активности, сообщает SM.News.