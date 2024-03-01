В Американской газете Daily Mail республиканец Джеймс Комер опубликовал показаний сына действующего президента США Хантера Байдена. Полная стенограмма его сенсационных слов в Конгрессе США занимает более чем 200 страниц, сообщает RT.

Бизнес сомнительного характера Хантера с партнерами из Китая, Украины и других стран велся при моральной поддержке высокопоставленного отца, такой вывод можно сделать из этого материала газеты. Сын Байдена признается в показаниях, что много раз приглашал Джо на обеды со своими деловыми партнерами, также при "партнерах" включал громкую связь на телефоне.



Иными словами, сделки заключались при "посредничестве папы". Такой вывод напрашивается у любого здравомыслящего читателя. Однако Хантер Байден при этом продолжает утверждать, что президент Байден к его бизнесу отношения не имел и ничего с этого не получал.

На показаниях сына спросили про некое сообщение, которое тот отправил своей старшей дочери Наоми, в котором Хантер признается, что ему приходится отдавать Джо "половину" своей зарплаты. Хантер заявил, что про это не помнит.