В Американской газете Daily Mail республиканец Джеймс Комер опубликовал показаний сына действующего президента США Хантера Байдена. Полная стенограмма его сенсационных слов в Конгрессе США занимает более чем 200 страниц, сообщает RT.
Бизнес сомнительного характера Хантера с партнерами из Китая, Украины и других стран велся при моральной поддержке высокопоставленного отца, такой вывод можно сделать из этого материала газеты. Сын Байдена признается в показаниях, что много раз приглашал Джо на обеды со своими деловыми партнерами, также при "партнерах" включал громкую связь на телефоне.
Иными словами, сделки заключались при "посредничестве папы". Такой вывод напрашивается у любого здравомыслящего читателя. Однако Хантер Байден при этом продолжает утверждать, что президент Байден к его бизнесу отношения не имел и ничего с этого не получал.
На показаниях сына спросили про некое сообщение, которое тот отправил своей старшей дочери Наоми, в котором Хантер признается, что ему приходится отдавать Джо "половину" своей зарплаты. Хантер заявил, что про это не помнит.
Польша угрожает перекрыть границу с Украиной, если Европа не услышит требований
Сложная ситуация возникла из-за протестующих фермеров.
Шольц объяснил, почему отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Как считает канцлер, есть риск, что Украина направит ракеты на Москву.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.