Сегодня в Дагестане силовики провели задержание вооруженных боевиков. В городе, в двух районах Махачкалы — Ленинском и Советском — был введен режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, преступников удалось выявить благодаря усиленным мерам безопасности, введенным в регионе после теракта в Подмосковье.
"Выявление преступников произошло, в том числе, в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье", — заявил Меликов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в нескольких квартирах жилых домов были обнаружены и заблокированы, предположительно, вооруженные люди. Жители близлежащих домов были эвакуированы. В результате спецоперации силовиков были задержаны трое подозреваемых. Режим КТО в городе сняли.
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