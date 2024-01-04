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Белорусские ученые разработали и успешно использовали 3D-печать в пищевой промышленности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:16

Белорусские ученые разработали и успешно использовали 3D-печать в пищевой промышленности

Институт мясо-молочной промышленности Беларуси успешно применил технологию 3D-печати в области пищевой промышленности, представив инновационные смеси, предназначенные для использования в 3D-принтерах. Эти смеси, созданные из натуральных ингредиентов, включая белки, жиры, витамины и минералы, позволяют напечатать блюда из мяса.

Благодаря уникальной структуре смесей, полученные продукты обладают тем же вкусом, запахом и питательными свойствами, что и традиционные продукты. Эта инновационная разработка обещает упростить производственные процессы, экономя ресурсы, поскольку больше не требуется больших объемов сырья для изготовления мясных продуктов.

Кроме того, новый метод открывает возможности для создания эстетически привлекательных и оригинальных блюд, что может стать интересным для поваров и рестораторов. Эта инновационная технология не только совершенствует производство пищевых продуктов, но и открывает новые перспективы в кулинарии и ресторанном бизнесе, сообщает Центральная Служба Новостей.

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