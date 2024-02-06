Ученые связали "всеядность" вредителей бобовых и бахчевых культур с двумя генами бактерий

Исследование, опубликованное в Science Advances, выявило, что табачные белокрылки, опасные вредители бахчевых и бобовых культур, стали всеядными благодаря двум генам, заимствованным у бактерий-симбионтов. Эти гены кодируют ферменты, разлагающие азотные соединения, и позволяют насекомым гибко управлять круговоротом азота в организме.
Исследователи из Китая, Европы и США обнаружили, что подавление работы этих генов уменьшает способность белокрылок питаться разнообразными диетами, что может использоваться для борьбы с этими вредителями.
Табачные белокрылки, которые могут питаться соком более 600 видов растений, представляют серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур, так как они переносят различные вирусы и патогены растений, сообщает ТАСС.
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