Ученые связали "всеядность" вредителей бобовых и бахчевых культур с двумя генами бактерий

Исследование, опубликованное в Science Advances, выявило, что табачные белокрылки, опасные вредители бахчевых и бобовых культур, стали всеядными благодаря двум генам, заимствованным у бактерий-симбионтов. Эти гены кодируют ферменты, разлагающие азотные соединения, и позволяют насекомым гибко управлять круговоротом азота в организме.

Исследователи из Китая, Европы и США обнаружили, что подавление работы этих генов уменьшает способность белокрылок питаться разнообразными диетами, что может использоваться для борьбы с этими вредителями.

Табачные белокрылки, которые могут питаться соком более 600 видов растений, представляют серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур, так как они переносят различные вирусы и патогены растений, сообщает ТАСС.