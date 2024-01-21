Нижегородские ученые вырастили кристаллы для медицинских лазеров

Нижегородские ученые из Института прикладной физики РАН достигли значительного прорыва, разработав инновационную технологию выращивания кристаллов для компактных медицинских лазерных установок. Этот успех, объявленный пресс-службой правительства Нижегородской области, основан на нескольких десятилетиях опыта института в выращивании крупногабаритных кристаллов.

Замдиректор ИПФ РАН по научной работе, Михаил Стародубцев, отмечает, что благодаря высокому качеству материала удалось разработать мелкую кристаллическую оптику. Институт теперь способен ежегодно производить тысячи качественных мелкогабаритных кристаллов, чья стоимость на 1,5-2 раза ниже импортных аналогов.

Эти небольшие кристаллы находят применение в создании ячеек Поккельса, используемых для управления параметрами лазерного луча. Партнеры института планируют использовать эти ячейки в производстве медицинского оборудования, что может сделать его более доступным и эффективным благодаря инновационному подходу к выращиванию кристаллов, сообщает Аргументы И Факты.