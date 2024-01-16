В Воронеже маршрутка с пассажирами влетела в иномарку

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 января на улице Платонова в Воронеже. Автобус маршрута № 5 столкнулся с автомобилем "Шкода". Об этом сообщил свидетель, находившийся в салоне автобуса, по информации от moe-online.ru.
После столкновения пассажиры автобуса покинули салон. По словам свидетеля, никто из них не получил серьезных травм, возможно, лишь некоторые получили незначительные ушибы. Согласно данным от "Яндекс.Карт", ДТП не вызвало значительных заторов. Подробности о причинах и обстоятельствах происшествия не уточняются, сообщает "Ежедневные новости Владивостока".
Xiaomi представила новый продукт - "умный" массажер глаз Mijia Smart Eye Massager
Устройство охватывает семь массажных зон, использует воздушные клапаны для воздействия на восемь ключевых точек вокруг глаз. Интенсивность массажа регулируется на трех уровнях, а температура - с помощью датчика NTC и приложения Mijia App.
В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса
Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.
Ученые из Томска выявили, что коронавирус влияет на нервные оболочки головного мозга человека
Ученые Томского госуниверситета выявили, что коронавирус COVID-19 влияет на нервные оболочки головного мозга человека, что может вызывать постковидную депрессию и другие осложнения. Исследование рассматривает связь между перенесением вируса и изменением качества и количества миелина, защищающего нервные волокна.
Врач невролог Мацокин выявил, что головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов
Врач невролог Игорь Мацокин выявил, что холодовая головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов, особенно у женщин и тех, кто страдает от мигрени. При воздействии холода на голову возникает боль, исчезающая после устранения мороза.