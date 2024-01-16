В Воронеже маршрутка с пассажирами влетела в иномарку

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 января на улице Платонова в Воронеже. Автобус маршрута № 5 столкнулся с автомобилем "Шкода". Об этом сообщил свидетель, находившийся в салоне автобуса, по информации от moe-online.ru.

После столкновения пассажиры автобуса покинули салон. По словам свидетеля, никто из них не получил серьезных травм, возможно, лишь некоторые получили незначительные ушибы. Согласно данным от "Яндекс.Карт", ДТП не вызвало значительных заторов. Подробности о причинах и обстоятельствах происшествия не уточняются, сообщает "Ежедневные новости Владивостока".