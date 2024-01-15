На Хайнане открыт новый круизный маршрут из Саньи в Хюэ

Круизный лайнер Mengxiang компании Chengcheng Cruise теперь официально приписан к острову Фэнхуан. Это самый крупный лайнер в порту Хайнаня.
До 1 марта туристам предлагаются различные маршруты, включая поездки в Гонконг, Хюэ и Нячанг. Цены на билеты варьируются от 19,9 тыс. юаней до 16,8 тыс. юаней с человека.
Генеральный менеджер Chengcheng Cruise Лю Бо считает, что новые маршруты увеличат туристический потенциал Хайнаня и сделают Санью известной базой для международных круизов.
В 2023 году Санья приняла 24 лайнера с 72 тыс. пассажиров, и планируется развитие до 2025 года для превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления", сообщает ТАСС.
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