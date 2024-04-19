Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет. В списке рекомендованных моделей Желобов упомянул Chevrolet Niva, известную своим доступным обслуживанием, Renault Duster, популярный благодаря неприхотливому 1,6-литровому двигателю, Kia Sportage, признанный как надежный кроссовер, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4, выбираемые за популярность и оптимальный размер, сообщает Южный Автомобиль.
Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО
Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.
По слухам в Android 15 появится функция мониторинга "здоровья" аккумуляторов смартфонов
Развитие технологий в мире мобильных устройств продолжается, и Android 15 обещает внедрить новый функционал, который позволит мониторить "здоровье" как аккумуляторов, так и встроенной памяти смартфонов.
Врач Мосли рассказал, что похолодание вредно для сосудов
Британский врач Майкл Мосли предупредил о вреде резкого похолодания для здоровья сосудов.
Врач Чухачева рассказала о пользе глутамата натрия
Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева подчеркивает, что глутамат натрия, известный как усилитель вкуса, не только не наносит вреда здоровью, но и может быть полезным при правильном использовании.