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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:37

"За рулем" выделил самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы

"За рулем" провел обзор кроссоверов, выделяя те, которые представляют оптимальное соотношение цены и качества. Эти модели, хотя и имеют невысокую популярность, предлагают привлекательные условия приобретения.

Mitsubishi Eclipse Cross:

Оснащенный богаче своего собрата ASX и произведенный в Японии, представляет собой привлекательный вариант с ценой от 1,6 млн рублей за авто с пробегом менее 100 тысяч км и полным приводом.

Ford EcoSport:

Собранный в Набережных Челнах, рекомендуется версия с мотором 1.6 на 122 л. с. и "механикой" за средние 1.2 млн рублей за шестилетний автомобиль.

Renault Koleos:

Имеющий более 100 тысяч км пробега и шестилетний возраст, обходится примерно в 2 млн рублей. Заимствует запчасти у Nissan, что делает их более доступными.

Toyota Venza:

С возрастом более десяти лет, но с проверенным двигателем и "автоматом" не создающим поводов для беспокойства. Предлагает версии с передним и полным приводом.

Honda Crosstour:

Имеет надежные агрегаты и качественную сборку, поставляется из США. Цена варьируется от 1,8 до 2,3 млн рублей за авто с пробегом от 150 до 200 тысяч км.

Основной недостаток этих моделей заключается в их ограниченной популярности на рынке, что может сказаться на доступности запчастей, особенно кузовных деталей.

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