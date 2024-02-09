На российском рынке автомобилей сегмент кроссоверов и внедорожников демонстрирует стабильный рост

В январе 2024 года доля категорий кроссоверов и внедорожников достигла 70,6% от общего числа новых легковых автомобилей, проданных в стране. Статистика, представленная в ходе онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка", основана на данных АО "ППК" и собственной сегментации агентства.

Эксперты отмечают последовательный рост доли кроссоверов и внедорожников: с 16,7% в 2007 году до 70,6% в январе 2024 года. Этот тренд обусловлен не только увеличением предложения китайских автомобилей, но и устойчивым спросом на более высокие и функциональные автомобили в этом сегменте, сообщает Автостат.