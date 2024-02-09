Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
На российском рынке автомобилей сегмент кроссоверов и внедорожников демонстрирует стабильный рост
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:50

На российском рынке автомобилей сегмент кроссоверов и внедорожников демонстрирует стабильный рост

В январе 2024 года доля категорий кроссоверов и внедорожников достигла 70,6% от общего числа новых легковых автомобилей, проданных в стране. Статистика, представленная в ходе онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка", основана на данных АО "ППК" и собственной сегментации агентства.

Эксперты отмечают последовательный рост доли кроссоверов и внедорожников: с 16,7% в 2007 году до 70,6% в январе 2024 года. Этот тренд обусловлен не только увеличением предложения китайских автомобилей, но и устойчивым спросом на более высокие и функциональные автомобили в этом сегменте, сообщает Автостат.

Мир

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.

Читать полностью
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.

Читать полностью

Общество

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.

Читать полностью
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.

Читать полностью

Новости