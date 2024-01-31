Гибридный семиместный кроссовер Evolute i-Space будет доступен на российском рынке по цене 3,94 млн рублей

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью 287 л. с. и запасом хода в 1150 км. Электромотор с мощностью 178 л. с. приводит передние колеса в движение, а бензиновый мотор 1.5 литра с мощностью 110 л. с. используется для подзарядки батареи.
Зарядка батареи на высоковольтной станции занимает 4 часа. Автомобиль комплектуется аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесами, подогреваемыми и вентилируемыми сиденьями, шумоизоляцией салона, видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон и системой предупреждения о столкновении при движении назад. Evolute i-Space собирается на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщает Газета.Ру.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
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Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.