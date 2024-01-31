Гибридный семиместный кроссовер Evolute i-Space будет доступен на российском рынке по цене 3,94 млн рублей

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью 287 л. с. и запасом хода в 1150 км. Электромотор с мощностью 178 л. с. приводит передние колеса в движение, а бензиновый мотор 1.5 литра с мощностью 110 л. с. используется для подзарядки батареи.

Зарядка батареи на высоковольтной станции занимает 4 часа. Автомобиль комплектуется аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесами, подогреваемыми и вентилируемыми сиденьями, шумоизоляцией салона, видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон и системой предупреждения о столкновении при движении назад. Evolute i-Space собирается на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщает Газета.Ру.