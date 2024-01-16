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Из-за непогоды в Крыму частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:16

Из-за непогоды в Крыму частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления

Временный вал, предотвращающий затопление поселка в Керчи, частично пострадал от неблагоприятных погодных условий в Крыму, как сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"Из-за сложившихся погодных условий временная защита, предотвращающая затопление части поселка Героевское в муниципальном образовании городского округа Керчь, частично размылась. В настоящее время специализированная техника проводит работы по восстановлению насыпи", — написал он в своем канале в Telegram.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым было объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда на 17 января, это уже третье продление предупреждения на полуострове. Предварительно в республике предупреждали о шторме из-за снегопада, дождя и сильного ветра до 25 м/с в горных районах и на южном побережье полуострова, сообщает ТАСС.

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