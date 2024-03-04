Подростки 17-и лет избили мужчину на одной из станций московского метро

Подростки избили мужчину в метро.По предварительным данным, группа подростков напала на незнакомого взрослого человека в метро. Избиение произошло без всякой причины.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Оказалось, что подросткам было по 17 лет.

Следственная группа занимается расследованием данного противоправного деяния на станции московского метрополитена. Сейчас представители следственной бригады изучают обстоятельства дела, материалы с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.