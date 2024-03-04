Подростки 17-и лет избили мужчину на одной из станций московского метро

Подростки избили мужчину в метро.По предварительным данным, группа подростков напала на незнакомого взрослого человека в метро. Избиение произошло без всякой причины.
Против молодых людей возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Оказалось, что подросткам было по 17 лет.
Следственная группа занимается расследованием данного противоправного деяния на станции московского метрополитена. Сейчас представители следственной бригады изучают обстоятельства дела, материалы с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии
Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.
Россия поднимет вопрос применения химоружия
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Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
По словам депутаты от ЛДПР, должно учитываться вложение граждан в социальное и экономическое развитие страны.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
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