Житель Новосибирской области совершил попытку убить родных бабушку и дедушку

Коченевский районный суд предъявил обвинение жителю Новосибирской области в покушении на родных.
Мужчина являлся жителем посёлка Речник. Он жил в одном доме с бабушкой и дедушкой, с котороми у него происходили частые конфликты на почве личности осуждённого. Он не работал, употреблял запрещённые вещества, часто отлынивал от домашних дел.
В ходе очередного бурного спора, обвиняемый убежал из дома, а через какое-то время вернулся в состоянии абсолютной нетрезвости. Он взял нож и попытался зарезать родных. Соседи вызвали скорую помощь. Раненых поместили в больницу, а внука задержали через двое суток после совершения попытки убийства, а также нанесения вреда жизни и здоровью.
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