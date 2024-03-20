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Активист, занимающийся фейками в интернете, был привлечен к уголовной ответственности
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 21:19

Активист, занимающийся фейками в интернете, был привлечен к уголовной ответственности

Суд Санкт-Петербурга приговорил к трём годам колонии активиста Всеволода Королева, распространяющего фейки о ВС РФ.

На период с 15 марта по 12 апреля 2022 года Всеволод Королев разметил на своей страничке в социальной сети VK ряд постов, содержащих фейки касательно действий вооружённых сил РФ в зоне проведения СВО.

Также активист Королев снял документальные фильмы, посвящённые двум фигурантам уголовных дел Александру Скочиленко и Марии Пономаренко.

Первый заменил ценники в одном из сетевых магазинов на листовки с фейковой информацией о действиях российской армии в зоне СВО, другая работала журналисткой, занимающейся распространением фейков в отношении действий ВС РФ на Украине.

Оба вышеупомянутых гражданина привлечены к ответственности по статье 207.3 УК РФ.

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