Стало известно, что на третий месяц 2024 года банки выдали общее количество в 126 тысяч ипотечных кредитов на сумму 500 миллиардов рублей. Это свидетельствует о более низких показателях по сравнению с мартом 2023 года.
В пресс-службе Центробанка заявили о возможных причинах подобному явлению: рост первоначального взноса до 30%, снижение максимальной суммы ( с 12 до 6 миллионов) в Москве, МО, Петербурге и др.
Нынешним банкам стало невыгодно и проблематично одобрять кредиты людям с небольшими личными бюджетами, а это повлечет за собой серьёзные последствия в виде снижения покупки жилья и новых застроек.
Фото:Government of Moscow Press centre/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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