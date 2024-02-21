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Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам России право на саморегулирование в получении кредитов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:46

Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам России право на саморегулирование в получении кредитов

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года и позволяет установить запрет на заключение договоров с банками и микрофинансовыми организациями по выдаче потребительских кредитов и займов.

Целью инициативы является защита от мошенничества и недобросовестных практик, таких как выдача кредитов без согласия или с применением обмана. Запрет не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты и образовательные кредиты с государственной поддержкой.

Граждане могут подавать заявления на установление или снятие запрета через квалифицированные бюро кредитных историй или через государственные порталы, с использованием своего индивидуального налогового номера. Банки и МФО обязаны проверять наличие запрета перед заключением договоров с клиентами, сообщает РИА Новости.

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