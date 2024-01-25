Врач Белоусов сообщил, кому следует ограничить употребление мороженого

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) сообщил, что мороженое категорически противопоказано диабетикам. В своих рекомендациях он подчеркнул, что даже при распространенном мнении о возможности контроля уровня сахара в крови, диабетикам следует минимизировать потребление мороженого и аналогичных сладостей.

Белоусов подчеркнул, что высокая калорийность и содержание сахара делают мороженое нежелательным в рационе не только для диабетиков, но и для лиц без данного заболевания. Врач рекомендует ограничивать употребление этого лакомства не чаще двух раз в неделю, даже для тех, кто не страдает от диабета, сообщает Центральная Служба Новостей.