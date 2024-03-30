В ДТП с участием трех машин в Татарстане погиб один человек

На автомобильной трассе в Татарстане произошло столкновение, в котором участвовали автоцистерна и два легковых автомобиля. Инцидент, о котором сообщила республиканская прокуратура в своем Telegram-канале, привел к гибели одного человека и получению травм еще двумя.

Согласно предварительной информации, на трассе Казань - Оренбург водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу в зоне запрета и столкнулся с задней частью автоцистерны, после чего его автомобиль отбросило на встречный BMW. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а двое его пассажиров были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, водитель, погибший в результате аварии, не был пристегнут ремнем безопасности. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульминского города Нияз Мисбахов. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, в ходе которой правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.