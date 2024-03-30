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Во время ДТП в Пскове пострадал мотоциклист
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:04

Во время ДТП в Пскове пострадал мотоциклист

Автомобиль марки Datsun и мотоцикл столкнулись около дома №42 на пересечении Рижского проспекта и Юбилейной улицы в городе Пскове.

Предварительные отчёты указывают на то, что 34-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем. В результате аварии пострадал мотоциклист, который был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты медицинской службы в чрезвычайных ситуациях, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции.

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