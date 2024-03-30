Во время ДТП в Пскове пострадал мотоциклист

Автомобиль марки Datsun и мотоцикл столкнулись около дома №42 на пересечении Рижского проспекта и Юбилейной улицы в городе Пскове.

Предварительные отчёты указывают на то, что 34-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем. В результате аварии пострадал мотоциклист, который был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты медицинской службы в чрезвычайных ситуациях, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции.