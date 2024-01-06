Новое исследование выявило, что употребление клюквы связано с уменьшением риска смерти на 31%

Этот вывод основан на восьмилетнем исследовании, в рамках которого были изучены пищевые привычки более 37 тысяч человек. Сравнивая с другими лесными ягодами, клюква оказалась наиболее эффективной в продлении жизни.

Флавоноиды, содержащиеся в клюкве, известны своей способностью защищать организм и оказывать лечебное воздействие. Исследование также выявило, что клубника снижает риск преждевременной смерти на 14%, а черника — на 21%.

Эффект клюквы оказался особенно выраженным в предотвращении летальных исходов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и обмена веществ — 51%. Антоцианы, также присутствующие в клюкве, играют ключевую роль в ее благотворном воздействии.

Ученые подчеркивают, что для достижения максимальной пользы следует употреблять клюкву без сахара или в сыром виде, поскольку тепловая обработка может уничтожить витамины и другие полезные микроэлементы. Замороженная клюква также рекомендуется, но без добавления сахара, сообщает Involta.

Помимо клюквы, авторы исследования советуют обратить внимание на другие ягоды от красного до фиолетового цветового спектра, так как они, вероятно, также содержат антоцианы. В США клюква выращивается в промышленных масштабах и экспортируется в различные страны мира.