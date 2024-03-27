Врач Кашух сообщила о наличии смертельного мышьяка в продуктах, часто присутствующих в нашем рационе

Мышьяк, хрупкий полуметалл, обнаруживается в различных формах, органической и неорганической. Неорганический мышьяк, более токсичный и опасный, встречается в почве, водах и даже в воздухе. Этот вредный элемент может накапливаться в растениях и морепродуктах.
Известно, что к продуктам с высоким содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, а также фрукты и овощи, такие как яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград. Норма безопасного потребления мышьяка для взрослого составляет не более 15 мкг в сутки. Превышение этого значения может привести к хроническому отравлению мышьяком, сопровождаемому различными симптомами, такими как диарея, утолщение кожи, облысение, увеличение печени и нейрологические нарушения.
Для предотвращения риска отравления мышьяком рекомендуется употреблять чистую воду и избегать использования воды из открытых водоёмов или колодцев для приготовления пищи. Приобретение продуктов с установленным качеством на государственном уровне также снижает вероятность приобрести товары, содержащие этот вредный элемент, сообщает Life.Ru.
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