Диетолог Королева предупреждает о потенциальных опасностях употребления крабовых палочек

Крабовые палочки, содержащие рыбный фарш, крахмал и краситель вместо крабового мяса, не предоставляют такого же питательного состава, как настоящий краб, и могут вызвать аллергическую реакцию из-за содержания соли и красителей.

Они также могут привести к повышению артериального давления из-за высокого содержания соли. Добавление усилителя вкуса, глутамата натрия, может усугубить проблемы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поэтому Королева рекомендует избегать регулярного употребления крабовых палочек, особенно для людей с гипертонией и непереносимостью рыбы, сообщает МедЗдрав.Инфо.