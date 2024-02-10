Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
Диетолог Королева предупреждает о потенциальных опасностях употребления крабовых палочек
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:08

Диетолог Королева предупреждает о потенциальных опасностях употребления крабовых палочек

Крабовые палочки, содержащие рыбный фарш, крахмал и краситель вместо крабового мяса, не предоставляют такого же питательного состава, как настоящий краб, и могут вызвать аллергическую реакцию из-за содержания соли и красителей.

Они также могут привести к повышению артериального давления из-за высокого содержания соли. Добавление усилителя вкуса, глутамата натрия, может усугубить проблемы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поэтому Королева рекомендует избегать регулярного употребления крабовых палочек, особенно для людей с гипертонией и непереносимостью рыбы, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки

WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки

WhatsApp планирует усилить свою службу поддержки с помощью искусственного интеллекта (ИИ), интегрируя его в раздел "Поддержка" мессенджера для помощи пользователям. Новая функция уже доступна в бета-версиях приложения для Android и iOS.

Читать полностью
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей, Steinernema adamsi, который обладает потенциалом защищать посевы от насекомых-вредителей. Эти микроскопические нематоды могут быть использованы в сельском хозяйстве, особенно в теплых и влажных регионах, где другие полезные виды нематод не могут выжить.

Читать полностью

Общество

Российские эпидемиологи и вирусологи рекомендуют эффективные способы защиты от респираторных инфекций

Российские эпидемиологи и вирусологи рекомендуют эффективные способы защиты от респираторных инфекций

Врачи подчеркивают значимость не только лекарственной терапии, но и простых профилактических мер, таких как регулярное мытье рук, проветривание помещений и использование масок в общественных местах.

Читать полностью
Венеролог Анна Опенченко объясняет, что вирус герпеса невозможно полностью вылечить

Венеролог Анна Опенченко объясняет, что вирус герпеса невозможно полностью вылечить

Вирус имеет высокую степень заразности: даже при поцелуе с человеком, имеющим простуду на губах, вероятность заражения составляет 100%. Герпес остается в организме человека навсегда и может находиться в скрытой форме, не проявляясь.

Читать полностью

Новости