Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.

Недостаточное внимание к сезонности COVID-19 может усугубить пандемические процессы, учитывая, что температура воздуха влияет на динамику заболевания.

Ученые разработали алгоритм для предсказания всплесков госпитализаций на основе изменений температуры, что поможет лучше готовиться к эпидемиям на уровне городов и районов. Этот метод использовался для анализа пандемических волн в Томске, Нью-Йорке и Бостоне, показывая, как важно избегать температурных стрессов на начальных стадиях инфекции, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Alberto Giuliani (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)