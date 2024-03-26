Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго произвели значимое открытие, выявив механизм неврологических проблем, возникающих после заражения COVID-19. Опубликованные результаты в журнале Brain указывают на потенциальное лечение мозгового тумана, вызванного коронавирусом.
Исследование сосредоточилось на мышах, инфицированных SARS-CoV-2, выявляя проблемы с функционированием гематоэнцефалического барьера и нарушениями памяти. Гематоэнцефалический барьер играет ключевую роль в защите мозга, и его нарушение может привести к серьезным последствиям, включая когнитивные нарушения и неврологические заболевания.
Ученые также обнаружили снижение активности сигнального пути Wnt/бета-катенин, что способствует нарушению целостности гематоэнцефалического барьера. Однако генная терапия, направленная на стимуляцию этого пути, предотвратила повреждения мозга у пожилых мышей, зараженных вирусом.
Авторы отмечают, что восстановление целостности гематоэнцефалического барьера может быть ключевым шагом в предотвращении осложнений, связанных с COVID-19 и его воздействием на мозговую функцию. Новая методика лечения мозгового тумана, основанная на этих открытиях, представляет новые перспективы для борьбы с побочными эффектами коронавирусной инфекции на человеческий организм, сообщает NVL.
Иран опередил Россию по туристическому потоку в Турцию
В начале 2024 года поток туристов из России в Турцию сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 433,6 тыс. поездок.
Боррель: Евросоюз оказывает помощь Киеву только из-за собственных интересов
На Западе боятся, что победа России нанесет ущерб другим странам.
Ученые обнаружили, что употребление яиц способствует укреплению костей
Согласно последним исследованиям, увеличение употребления яиц является эффективным способом укрепления костей и профилактики остеопороза.
Российские ученые нашли в Сибири новый вид уникальных сусликов
Российские ученые изучили историю эволюции арктических сусликов, выявив четыре основных вида, разделившихся более шести миллионов лет назад. Их исследования показали, что маленькие грызуны Евразии появились раньше, чем предполагалось.