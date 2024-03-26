Исследователи обнаружили эффективное лечение мозгового тумана после перенесенного COVID-19

Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго произвели значимое открытие, выявив механизм неврологических проблем, возникающих после заражения COVID-19. Опубликованные результаты в журнале Brain указывают на потенциальное лечение мозгового тумана, вызванного коронавирусом.

Исследование сосредоточилось на мышах, инфицированных SARS-CoV-2, выявляя проблемы с функционированием гематоэнцефалического барьера и нарушениями памяти. Гематоэнцефалический барьер играет ключевую роль в защите мозга, и его нарушение может привести к серьезным последствиям, включая когнитивные нарушения и неврологические заболевания.

Ученые также обнаружили снижение активности сигнального пути Wnt/бета-катенин, что способствует нарушению целостности гематоэнцефалического барьера. Однако генная терапия, направленная на стимуляцию этого пути, предотвратила повреждения мозга у пожилых мышей, зараженных вирусом.

Авторы отмечают, что восстановление целостности гематоэнцефалического барьера может быть ключевым шагом в предотвращении осложнений, связанных с COVID-19 и его воздействием на мозговую функцию. Новая методика лечения мозгового тумана, основанная на этих открытиях, представляет новые перспективы для борьбы с побочными эффектами коронавирусной инфекции на человеческий организм, сообщает NVL.