Ученые провели исследование последствий вакцинации от COVID-19

Иммунологическое исследование, охватившее 99 миллионов случаев в 8 странах, выявило некоторые нежелательные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19. Эти эффекты включают воспаление мышечной оболочки сердца (миокардит) и трехкратное увеличение случаев тромбоза головного мозга.

Однако серьезные случаи таких побочных эффектов оказались крайне редкими, с одним-двумя, иногда тремя случаями на десятки миллионов прививок. Эти случаи классифицированы как "редкие" или "крайне редкие".

Сравнение данных до пандемии и после вакцинации показало значительное различие в рисках развития серьезных осложнений. Риск развития тяжелых неврологических осложнений после заражения COVID-19 значительно выше, чем после вакцинации, что подчеркивает важность вакцинации в предотвращении серьезных последствий инфекции.

Таким образом, несмотря на редкие побочные эффекты, вакцинация остается ключевым инструментом в борьбе с пандемией и снижении риска тяжелых осложнений у зараженных, сообщает Planet Today.