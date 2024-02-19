Ученые из Ливерпульского университета: долгосрочные последствия COVID-19 могут состарить мозг на 20 лет

Опубликованные данные на портале Medscape указывают на "затуманенность мозга" как на распространенное явление среди пациентов с длительным COVID-19, сопровождающееся потерей памяти и проблемами с концентрацией.
Исследование над 351 пациентом с тяжелой формой болезни выявило признаки черепно-мозговой травмы через год после заражения. Когнитивные тесты и анализ крови показали изменения, соответствующие этому виду травмы. Сканирование мозга также выявило уменьшение объема определенных областей, связанных с вниманием.
Пациенты испытывали ухудшение когнитивных способностей и часто страдали от психических расстройств, включая депрессию и тревогу. Исследование подтверждает, что COVID-19 может повредить мозг и вызвать долгосрочные проблемы с психическим здоровьем. Врачи призывают учитывать эти факторы при лечении пациентов с длительным течением болезни, сообщает Российская Газета.
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